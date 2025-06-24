В Центральном парке Реутова прошел спортивный праздник

21 июня Центральный парк Реутова наполнился энергией и движением — здесь с размахом прошел общегородской праздник «Все за спорт!», передает пресс-служба администрации муниципалитета.

На мероприятие собралось около двухсот жителей разных возрастов, доказав, что здоровый образ жизни в городе — это не просто слова.

День начался с массовой зарядки, которую провёл не кто-нибудь, а сам Вадим Дедов — известный в городе спортсмен, чемпион по самбо. Под его руководством и дети, и взрослые с азартом выполняли упражнения, создавая в парке по-настоящему заряженную атмосферу.

Особый интерес у собравшихся вызвала выставка о реутовских спортсменах. Здесь можно было узнать о достижениях местных звёзд — от боксёров до биатлонистов. Многие с удивлением открывали для себя, какие известные спортсмены живут буквально по соседству.

После активной части праздника организаторы устроили для участников чаепитие с душистыми травами и свежей выпечкой. Это стало не просто перерывом, а возможностью пообщаться, обменяться впечатлениями и даже найти единомышленников для совместных тренировок.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.