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В Центральном парке города Видное состоялось танцевальное мероприятие для детей

В Центральном парке города Видное прошло танцевальное мероприятие для детей, где маленькие жители округа смогли весело и интересно провести время, сообщает пресс-служба главы Ленинского городского округа.

Отмечается, что родители высоко оценили такое времяпровождение для детей.

«Мы очень рады таким мероприятиям, моя дочь с удовольствием сюда приходит, чтобы подвигаться, потанцевать и пообщаться с другими ребятами. Здесь каждый может получить массу положительных эмоций», — поделилась одна из мам маленькой участницы.

Стоит добавить, что рядом с площадкой для танцев также были организованы мастер-классы по рисованию и рукоделию, где дети могли проявить свою творческую натуру и создать что-то собственными руками.

Подобные веселые мероприятия проводятся каждую пятницу в 11 утра. Такое развлекательное мероприятие помогает поднять настроение и создать детям яркие впечатления.

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