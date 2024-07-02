В Центральном парке города Видное состоялось танцевальное мероприятие для детей
Фото - © Администрация Ленинского городского округа
В Центральном парке города Видное прошло танцевальное мероприятие для детей, где маленькие жители округа смогли весело и интересно провести время, сообщает пресс-служба главы Ленинского городского округа.
Отмечается, что родители высоко оценили такое времяпровождение для детей.
«Мы очень рады таким мероприятиям, моя дочь с удовольствием сюда приходит, чтобы подвигаться, потанцевать и пообщаться с другими ребятами. Здесь каждый может получить массу положительных эмоций», — поделилась одна из мам маленькой участницы.
Стоит добавить, что рядом с площадкой для танцев также были организованы мастер-классы по рисованию и рукоделию, где дети могли проявить свою творческую натуру и создать что-то собственными руками.
Подобные веселые мероприятия проводятся каждую пятницу в 11 утра. Такое развлекательное мероприятие помогает поднять настроение и создать детям яркие впечатления.
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