В центральном парке Павловского Посада состоялась любительская игра по шахматам

В рамках партийного проекта партии «Единая Россия» «Детский спорт» в игре по шахматам в Павловском Посаде приняли участие активисты Молодой Гвардии Единой России и все желающие в возрасте от 5 до 45 лет. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Благодаря такому мероприятию игроки смогли поработать над развитием логического мышления, навыков планирования, оценки и улучшением памяти, потренировали концентрацию и усидчивость, а также провели время с пользой на свежем воздухе.



«Мы достаточно часто проводим различные мероприятия на свежем воздухе для жителей нашего города. Одними из самых популярных являются открытые турниры по логическим играм. И в этот раз молодогвардейцы, совместно с посетителями парка смогли получить не только заряд хорошего настроения и провести время на свежем воздухе, но еще и подарить много пользы для мозга и нервной системы. Ведь известно, что шахматы являются одними из самых полезных настольных игр. Все участники выразили благодарность за такую возможность и покидали парк с прекрасным настроением», — отметил муниципальный координатор партийного проекта партии «Единая Россия» «Детский спорт» Наталья Золина.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых.

«Подмосковье — регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», — добавил глава области.