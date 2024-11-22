В Талдоме прошли ежегодные соревнования по стрельбе «Юный ворошиловский стрелок»

Традиционные ежегодные соревнования по стрельбе из пневматической винтовки «Юный ворошиловский стрелок» среди юнармейских отрядов Талдомского городского округа прошли 21 ноября. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

История движения «Ворошиловский стрелок» началась в 1931 году, когда нарком по военным и морским делам Климент Ворошилов прибыл на армейские учения в Уссурийск. При докладе Народному комиссару по военным и морским делам, председателю Реввоенсовета СССР Клименту Ворошилову один из стрелков, не попавший в мишень ни разу, пожаловался на плохой револьвер. Ворошилов взял его пистолет и семью выстрелами выбил 59 очков. Возвращая оружие, нарком отметил: «Нет плохого оружия, есть плохие стрелки». Этот случай был опубликован в окружной газете и получил большую известность. Возникло массовое движение под лозунгом: «Стреляй по-ворошиловски».

В соревнованиях, которые проходили на базе тира МОУ «Запрудненская гимназия» (руководитель Чуклов А.В.), приняли участие представители 11 юнармейских отрядов округа. Соревнования проходили как в командном, так и в личном зачете.

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