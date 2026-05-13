В Талдомском округе 11 мая провели «Кросс Победы»

сегодня в 16:40

Легкоатлетический «Кросс Победы», посвященный 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, прошел 11 мая на лыжной трассе СК «Антей» в Талдомском округе. На старт вышли более 160 участников из Подмосковья и Москвы, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Открытое первенство Талдомского городского округа объединило любителей и опытных спортсменов из Талдома, Дубны, Дмитрова и Москвы. Забег посвятили памяти поколения победителей и 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

На церемонии открытия участников приветствовали председатель комитета по культуре, физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью администрации округа Светлана Полканова, территориальный управляющий рабочего поселка Запрудня, депутат совета депутатов Роман Балаев и руководитель ассоциации ветеранов СВО округа Антон Киселев.

Победителей и призеров наградили кубками, медалями и дипломами. В номинациях «Самые опытные» и «Самые юные» участникам вручили памятные призы и сувениры от партнера мероприятия ПАО «СберБанк».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе начали начислять выплаты фронтовикам в преддверии Дня Победы.

«Как мы обещали, уже начаты выплаты всем нашим фронтовикам, тыловикам, всем нашим героям, дай Бог им всем здоровья», — сказал Воробьев.