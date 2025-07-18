В Ступине пройдет первенство России по мини-мотокроссу
Фото - © Андрей Семибратов
Все любители скорости и захватывающих зрелищ приглашаются на легендарную трассу «Акри» в Ступине, где 19 июля состоится второй этап первенства России по мини-мотокроссу. В этот день гонщики вновь сразятся за медали, обещая зрителям незабываемое шоу, сообщает пресс-служба администрации горокруга.
«Накал страстей гарантирован: ожидаются захватывающие обгоны и невероятные прыжки, триумфы и борьба до последнего виража. Это отличная возможность увидеть будущих звезд мотоспорта и почувствовать энергию соревнований», — обещают организаторы.
День начнется с регистрации участников, которая продлится с 7:30 до 8:45. Затем, с 9:00, стартуют тренировочные заезды, а торжественное открытие запланировано на 11:00.
Организаторы приглашают всех: участников соревнований, болельщиков и просто любителей мотоспорта. Вход для всех зрителей свободный.
«Не упустите шанс стать частью этого яркого спортивного события, поддержать юных гонщиков и насладиться атмосферой настоящего мотокросса!», — призывают они.
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