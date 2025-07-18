сегодня в 19:04

В Ступине пройдет первенство России по мини-мотокроссу

Все любители скорости и захватывающих зрелищ приглашаются на легендарную трассу «Акри» в Ступине, где 19 июля состоится второй этап первенства России по мини-мотокроссу. В этот день гонщики вновь сразятся за медали, обещая зрителям незабываемое шоу, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Накал страстей гарантирован: ожидаются захватывающие обгоны и невероятные прыжки, триумфы и борьба до последнего виража. Это отличная возможность увидеть будущих звезд мотоспорта и почувствовать энергию соревнований», — обещают организаторы.

День начнется с регистрации участников, которая продлится с 7:30 до 8:45. Затем, с 9:00, стартуют тренировочные заезды, а торжественное открытие запланировано на 11:00.

Организаторы приглашают всех: участников соревнований, болельщиков и просто любителей мотоспорта. Вход для всех зрителей свободный.

«Не упустите шанс стать частью этого яркого спортивного события, поддержать юных гонщиков и насладиться атмосферой настоящего мотокросса!», — призывают они.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.

Делитесь новостями и предлагайте темы в специальном чат-боте РИАМО.