В Ступине проходят соревнования по спортивной гимнастике

В обновленном комплексе спортшколы «Ока» 27 ноября проходят ежегодные соревнования городского округа Ступино по спортивной гимнастике «Только в доскок» среди муниципальных образований Московской области и других субъектов России. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Соревнования изменили привычное время проведения с декабря на ноябрь, чтобы избежать наложения на более масштабные сборы, такие как «Олимпийские надежды России». Состязания помогают юношам и девушкам совершенствовать навыки и показывать более высокие результаты в выполнении своих программ.

«Это не только проверка навыков, но и важный этап в обучении юных гимнастов. Мы стараемся тщательно контролировать выполнение обязательных элементов, потому что незавершенный элемент всегда влияет на итоговую оценку. Дети выступают по новым правилам. Для некоторых ребят это первые соревнования. Девушкам необходимо выполнить упражнения на 4-х снарядах, юношам — на шести. Одни снаряды вызывают больше страха и волнения у девочек, например, упражнения на бревне. У всех есть любимые снаряды, часто это зависит от личных физических качеств — у кого-то более сильные руки, кто-то хорошо прыгает», — поделилась тренер ступинской спортивной школы «Ока» Елена Моргунова.

В соревнованиях принимает участие около 300 спортсменов. На мероприятии присутствуют гимнастки из Липецкой области, Москвы, Электростали, Подольска и других городов.

От городского округа Ступино выступит около 60 гимнастов в возрасте от 6 лет.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются с зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.