В Ступине открыли сезон школьной лиги с участием 775 спортсменов

Новый сезон «Единой школьной лиги Подмосковья» стартовал 25 сентября в Ступине. В соревнованиях примут участие 775 школьников из 15 школ округа, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Открытие сезона прошло в Ледовом дворце спорта имени В. М. Боброва. На церемонии провели жеребьевку команд. Заместитель главы округа Юлия Калинина поздравила спортсменов и тренеров.

«В нашем округе все образовательные комплексы участвуют в проекте», — отметила Юлия Калинина.

Она поблагодарила учителей физкультуры, тренеров, организаторов и партнера лиги — Ступинскую металлургическую компанию. К поздравлениям присоединились председатель совета депутатов округа Александр Сухачев, управляющий директор АО «СМК» Роман Модзгвришвили, представители местного отделения Ассоциации ветеранов СВО, «Движения Первых», администрации и спортивных школ.

В этом сезоне участников на 73 больше, чем в прошлом. В программу добавили настольный теннис и киберспорт. Впервые пройдут соревнования Семейной школьной лиги. Федерация настольного тенниса Московской области передала восьми школам 13 столов, а АО «Ступинская металлургическая компания» учредило отдельный приз по шашкам. Медиацентр школы № 9, признанный лучшим в прошлом сезоне, получил сертификат на приобретение оборудования.

Во всех школах установили стенды лиги. Информацию о проекте показывают на городских LED-экранах, прямые трансляции игр продолжатся. В футзале, волейболе, баскетболе 3×3 и настольном теннисе внедряют электронную статистику игроков с применением искусственного интеллекта.

С 1 октября команды начнут борьбу за выход в финал муниципального этапа. По итогам сезона вручат Кубок абсолютного чемпиона, а победители в основных видах спорта получат сертификаты на спортивное оборудование.

Все больше возможностей для занятий спортом появляется при поддержке государственной программы «Спорт России»: возрожден Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», развивают детский спорт, разные направления адаптивного спорта и ресоциализации ветеранов СВО. Одна из основных целей программы — к 2030 году регулярно заниматься спортом должны до 70% россиян (сейчас это делают 60,3% жителей страны).

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.