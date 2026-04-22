В Ступине 1 мая пройдет эстафета к 81-летию Победы

Легкоатлетическая эстафета пройдет 1 мая на площади Ленина в Ступине и будет посвящена 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В соревнованиях примут участие школьники, студенты, сотрудники предприятий и любители спорта, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Традиционное весеннее спортивное событие состоится в центре Ступина. На время проведения эстафеты площадь Ленина перекроют. Спортсмены посвятят свои дистанции памяти павших в годы Великой Отечественной войны.

Регистрация участников начнется в 8:30, торжественное открытие запланировано на 9:15. Первый этап стартует в 9:30. К участию приглашают команды школ, техникумов, вузов, предприятий, спортивных клубов, а также всех желающих. Попробовать силы смогут и юные спортсмены из младшей возрастной группы.

«Эстафета в Ступине давно переросла формат простого забега. Это способ сказать спасибо тем, кто воевал, и показать, что традиции живы. Бегут и те, кому за 50, и те, кому едва исполнилось 12. Главное — не скорость, а память», — пояснили организаторы.

Подать электронную заявку необходимо до 26 апреля на официальном сайте по указанной ссылке. Для участия не требуются спортивные разряды и звания — достаточно желания поддержать традицию.

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов за ленточкой, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.