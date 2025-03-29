В спортшколы и на стадионы Подольска закупили новое оборудование

В спортивных школах Подольска «Труд», «Космос», «Пахра» и «Лидер» появились новые тренажеры и инвентарь. В спортивном комплексе «Труд» установили уличный светодиодный экран, который обеспечит проведение спортивных мероприятий на высоком уровне. Продолжается обновление спортивных площадок и закупка нового оборудования, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

«В 2024 году Подольск укрепил свои позиции центра активного и здорового образа жизни. Округ вошёл в число лучших в России по вовлечению жителей в физическую культуру и массовый спорт. Сегодня почти 200 тысяч подольчан регулярно занимаются спортом. Одним из главных показателей этого успеха является растущая популярность Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса „Готов к труду и обороне“. Особо радует вклад детей, подростков и молодежи в спортивные успехи округа. Более 4 тысяч ребят тренируются с профессиональными наставниками на бюджетной основе — это наш вклад в будущее большого спорта!» — сказал глава городского округа Подольск Григорий Артамонов.

Он отметил, что большое значение в спортивной жизни округа сыграли легенды отечественного спорта Вячеслав Фетисов, Александр Поветкин, Алексей Касатонов. Их живое общение с ребятами стало мощным стимулом для юных спортсменов. Также выразил уверенность что они и дальше будут вдохновлять новое поколение на успех.

В 2024 году в Подольске провели 120 мероприятий проекта «Спорт в каждый двор» губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, в которых приняли участие более 3 тысяч человек. Еще один проект главы региона «Школьная лига» объединил порядка двух тысяч школьников из двадцати девяти школ округа. Они соревнуются в футзале, волейболе, баскетболе и шахматах. Победители получат гранты и премии.

Занятия спортом проходят в условиях современной инфраструктуры. Завершили второй этап благоустройства лесопарка «Дубровицкий лес». Теперь комфортно заниматься на свежем воздухе смогут не только лыжники, но и любители кататься на велосипедах и роликах.

«Прошлый год стал важным и для любителей подольского хоккея. Впервые на лед вышла новая молодежная команда „Воевода“. Уверен, они порадуют нас множеством побед!» — заключил Артамонов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.