В спортшколе Фрязина стартует баскетбольный сезон первенства Подмосковья 2024/25

сегодня в 16:05

20 октября в спортивной школе «Фрязино» с большим волнением и ожиданием состоятся долгожданные первые домашние матчи нашего баскетбольного сезона. На родной площадке команда из Фрязина примет сразу двух сильных соперников — баскетболистов из соседнего города Железнодорожный и города Электросталь. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Эта встреча обещает быть очень захватывающей и интересной для всех любителей спорта и фанатов команд.

Матчи с командой из Железнодорожного начнутся 20 октября в следующем расписании:

в 10:30 на паркете встретятся юноши, родившиеся в 2011 году;

в 12:00 в борьбе сойдутся юноши 2010 года рождения;

в 14:00 на площадке встретятся юноши 2008 года рождения с командой из Электростали;

в 16:00 продолжим с юношами 2012 года рождения;

наконец, в 17:30 завершит день матч юношей 2009 года рождения.

Все матчи пройдут по адресу: округ Фрязино, ул. Ленина, 17А, в спортивной школе «Фрязино». Всех желающих приглашают поддержать команды и насладиться атмосферой спорта.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.