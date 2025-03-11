В спортивной школе Лосино-Петровского прошел турнир по тхэквондо

В спортивной школе «Олимп» городского округа Лосино-Петровский прошел Турнир по тхэквондо среди юношей и девушек, посвященный 8 марта. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Более 25 спортсменов собрались, чтобы показать свое спортивное мастерство. Ребята достойно спаринговались превозмогая боль и усталость. Участвуя в таких соревнованиях, воспитанники и тренер получают большой опыт работы и тренировки.

Тренер-преподаватель Утамишев Хасан с гордостью отметил, что воспитанники, среди которых были и девушки, были настроены очень серьезно, они стремились к победе, и это дало результаты.

Победители и призеры получили дипломы и медали турнира.

«Я не первый раз участвую в соревнованиях, но каждый раз немного переживаю. Хоть и упорно тренируюсь, чтобы показать лучший результат на сегодняшний день. И вот еще одна медаль в моей коллекции наград. Обожаю тхэквондо и буду дальше продолжать заниматься этим спортом!» — сказала участница турнира.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что бассейны пользуются популярностью во всех городах, поэтому в регионе будут строить и новые спортивные объекты.

«Нам очень важно, чтобы спорт, здоровый образ жизни становились доступнее, популярнее и в мегаполисах, и в малых населенных пунктах», — сказал Андрей Воробьев.