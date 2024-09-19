сегодня в 17:10

В Солнечногорске завершены работы по реконструкции стадиона «Тимоново»

В микрорайоне Тимоново в Солнечногорске полностью обновили спортивный стадион. Впервые с открытия в 1978 году здесь провели масштабную модернизацию, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

На объекте положили покрытие для футбола, благоустроили беговые дорожки, заменили трибуны на 112 зрительных мест, поставили раздевалки, восстановили освещение, привели в порядок многофункциональные спортивные площадки, зоны для воркаута и ГТО.

Работы вели в два этапа при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева по программе «Спорт Подмосковья».

«Реконструкцию стадиона в Тимоново начали летом прошлого года и основные работы завершили в декабре. С весны приступили к благоустройству: заасфальтировали входную группу, подходы к площадкам, посеяли газон. Стадион полностью готов к эксплуатации и с удовольствием используется жителями и спортсменами», — рассказала заместитель главы городского округа Солнечногорск Виктория Куракова.

Общая площадь объекта — более 10 тыс. кв. метров. Сейчас стадион стал местом притяжения любителей спорта.

«Мы находимся на великолепном поле с отличным освещением. У нас есть все возможности заниматься на суперпокрытии», — отметил начальник отдела физкультуры и спорта стадиона «Тимоново» Евгений Комиссаров.

На новом покрытии юные футболисты уже приступили к занятиям.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.