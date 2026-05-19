В Солнечногорске провели турнир по демонстрационному самбо

Турнир по демонстрационному самбо прошел 17 мая на базе Поваровской школы в Солнечногорске. Участие приняли 30 учеников из Андреевской, Поваровской школ и школы № 2, где работают секции проекта «Самбо в школу», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Участники занимаются самбо около года. Формат демонстрационного самбо не предполагает сопротивления: школьники выполняют технические элементы на оценку. Это позволяет тренерам и родителям оценить уровень подготовки и прогресс детей.

«Дети соревнуются без сопротивления: они как на экзамене выполняют технические действия на оценку. В процессе тренер и родители четко понимают, насколько усвоен материал. На тренировках дети изучают броски, повороты из положения лежа, учатся правильно падать. Это улучшает координацию, развивает физические и морально-волевые качества», — отметил руководитель Солнечногорского отделения федерации самбо Московской области Александр Ломакин.

В трех школьных филиалах округа с профессиональными тренерами занимаются около 100 детей разного уровня подготовки. Многие из них уже участвуют в соревнованиях и завоевывают медали. Турнир по демонстрационному самбо в Солнечногорске прошел во второй раз. В сентябре федерация планирует провести первенство городского округа по самбо.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе продолжается реализация проекта «Открытый стадион». Еще 36 школьных стадионов станут доступными для всех желающих.

«Открытый стадион» дает возможность любителям спорта приходить на школьные площадки во внеурочное время и пользоваться всей инфраструктурой — беговыми дорожками, тренажерами, футбольными полями, кортами, волейбольными и баскетбольными площадками, а зимой — лыжней или катком. Видим, что в выходные и по вечерам наши жители с удовольствием приходят тренироваться. За 3,5 года мы открыли уже около 490 школьных стадионов, в этом году сделаем доступными еще 36», — рассказал Воробьев.