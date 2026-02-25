В Солнечногорске провели первенство по лыжным гонкам

Первенство городского округа Солнечногорск по лыжным гонкам прошло 23 февраля на озере Сенеж и собрало около 80 спортсменов разных возрастов. Участники преодолели дистанции от 3 до 20 километров, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Соревнования посвятили Дню защитника Отечества. На старт вышли как начинающие лыжники, так и опытные спортсмены. В зависимости от возраста и подготовки они преодолели дистанции 3, 5, 10, 15 и 20 километров. Перед забегами участники прошли регистрацию, проверили инвентарь и опробовали трассу.

Первыми серию стартов открыли мальчики и девочки 2016 года рождения и младше. Самую юную участницу 2022 года рождения отметили специальной медалью. Затем на дистанцию вышли спортсмены 2014–2015, 2012–2013, 2010–2011, 2008–2009 годов рождения. Мужчины и женщины 1967–2007 годов рождения, а также ветераны 1966 года рождения и старше преодолели самый продолжительный маршрут.

«Соревнования подарили массу приятных эмоций. В этот день сошлось все: солнечная безветренная погода, накатанная трасса, праздничное настроение. Благодарю спортивную школу № 2 и центр физической культуры и массового спорта «Солнечногорье» за прекрасную организацию и всех спортсменов — за волю к победе», — сказала заместитель главы городского округа Солнечногорск Ирина Тишина.

Победителей и призеров в каждой категории наградили медалями и грамотами. Закрытие лыжного сезона в Солнечногорске запланировано на первую половину марта 2026 года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.