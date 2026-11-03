В Солнечногорске проведут спортивные тренировки и квиз

Городской парк культуры и отдыха Солнечногорска с 3 по 8 ноября примет спортивные, интеллектуальные и игровые мероприятия проекта «Осень в Подмосковье». Участие бесплатное, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В городском парке культуры и отдыха Солнечногорска с 3 по 8 ноября пройдут мероприятия для детей и взрослых в рамках проекта «Осень в Подмосковье». Вход свободный, возрастная маркировка — 0+.

Для жителей и гостей подготовили показ видеороликов ко Дню народного единства и квиз. Дети смогут поучаствовать в игрограде, а любители активного отдыха — в занятии по зумбе, беговой и круговой тренировках.

«Здесь, среди знакомых аллей, найдется занятие для всей семьи: можно узнать больше об истории, разделить радость творчества и игр или выйти навстречу бодрости и движению», — отметила заместитель главы городского округа Солнечногорск Ирина Тишина.

Актуальное расписание и обновления доступны на афишах в парке, в официальном канале в МАКС и на сайте парков Подмосковья.

Новости муниципалитета также публикуют в каналах МАКС «Солнечногорск.Главное» и главы округа Константина Михалькова.

В рамках нацпроекта «Семья» в разных регионах страны открываются пространства для семейного отдыха. А молодым россиянам от 14 до 22 лет доступна Пушкинская карта. Каждый год на нее начисляется 5 000 рублей на билеты в театры, музеи и на концерты, из которых до 2 000 рублей на можно потратить на поход в кино.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что Подмосковье готовится праздновать День народного единства, также он призвал уделить внимание торжественным мероприятиям. «В эту продолжительную рабочую неделю мы готовимся к празднику — Дню народного единства. Всему, что связано с праздником, посвящено празднику, его идеологии, разъяснениям, награждениям, вниманию на местах, мы должны уделить внимание», — сказал Воробьев.