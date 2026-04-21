В Солнечногорске прошли соревнования по аэробике среди 200 детей

Соревнования по спортивной аэробике «Весенние ласточки» прошли 18 апреля в спортивной школе №1 в Солнечногорске. В турнире приняли участие более 200 спортсменов из Москвы, Химок, Люберец, Жуковского и Ульяновска в возрасте от 6 до 14 лет, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Турнир проводится в четвертый раз и объединяет начинающих спортсменов из разных городов. Участники выступали в трех возрастных категориях: 6–8, 9–11 и 12–14 лет.

Воспитанники солнечногорской спортивной школы №1 показали высокие результаты. В категории 6–8 лет они завоевали шесть первых, два вторых и одно третье место. В группе 9–11 лет спортсмены получили девять первых, пять вторых и два третьих места, а в категории 12–14 лет — три первых и пять вторых мест.

«Соревнования проводятся в четвертый раз и позволяют начинающим аэробистам продемонстрировать свое мастерство и волю к победе, набраться опыта, а также подготовиться к межрегиональным и всероссийским чемпионатам», — отметила заместитель главы городского округа Солнечногорск Ирина Тишина.

По итогам турнира призеров наградили почетными грамотами и медалями.

