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В Солнечногорске прошли матчи первенства по футболу среди детей

В Солнечногорске на футбольном поле спортивной школы № 1 прошли матчи первенства по футболу среди детских команд. Солнечногорские спортсмены принимали футболистов из Дмитровского городского округа и Рузы. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

От солнечногорской спортивной школы в первенстве принимают участие восемь команд. На сегодняшний день первое место в турнирной таблице занимают дети 2007, 2013 и 2014 годов рождения, на втором — 2009 года рождения.

«Это шестой тур в чемпионате. Футболисты из Солнечногорска показали хорошие результаты и занимают лидирующие позиции», — прокомментировал замглавы городского округа Солнечногорск Николай Минаев.

Всего в первенстве Московской области принимает участие порядка 80 команд, которые разбиты по территориальным группам. Итоги будут подведены в конце октября.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.