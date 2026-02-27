В Солнечногорске стартуют учебно-тренировочные занятия по хоккею в рамках проекта «Красная Машина ДВОР», сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Данный проект реализуется при поддержке губернатора Московской области, Минблагоустройства МО и Министерства спорта Подмосковья. Мероприятия организованы для детей от 5 до 14 лет.

Первые тренировочные сессии запланированы на 27 февраля и 1 марта. Они пройдут на центральном катке в городском парке города Солнечногорск. Под чутким руководством опытных тренеров дети получат уникальную возможность освоить основы игры и испытать радость пребывания на льду.

«Теперь еще большее количество ребят сможет попробовать себя в хоккее, познакомиться с профессиональными наставниками и ощутить атмосферу настоящей спортивной команды. Дети с восторгом ожидают каждой тренировки, и мы рады подарить такую возможность», — сказал глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Запись на участие в мероприятиях открыта заранее, однако число участников ограничено. Чтобы стать участником одной из десяти бесплатных тренировок, рекомендуется зарегистрироваться своевременно по следующим формам:

27.02.2026 пятница, 18:00, https://forms.yandex.ru/u/6989a6806d2d73c23a1e7539

01.03.2026 воскресенье, 16:00, https://forms.yandex.ru/u/6989a6b01f1eb5be744fbac9

03.03.2026 вторник, 18:00, https://forms.yandex.ru/u/699fec7deb61462392b7dd88

04.03.2026 среда, 20:00, https://forms.yandex.ru/u/699fed79eb61462392b7ddcf

06.03.2026 пятница, 18:00, https://forms.yandex.ru/u/6989a6cdd046888d1088abef

08.03.2026 воскресенье, 16:00, https://forms.yandex.ru/u/6989a6ec84227c8febc56add

10.03.2026 вторник, 18:00, https://forms.yandex.ru/u/699fedd3eb61462392b7ddf4

11.03.2026 среда, 20:00, https://forms.yandex.ru/u/699fee1990290269404f493b

13.03.2026 пятница, 18:00, https://forms.yandex.ru/u/6989a70484227c901fc56b1c

15.03.2026 воскресенье, 16:00, https://forms.yandex.ru/u/6989a71e4936398cb94d64d0

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что бассейны пользуются популярностью во всех городах, поэтому в регионе будут строить и новые спортивные объекты.

«Нам очень важно, чтобы спорт, здоровый образ жизни становились доступнее, популярнее и в мегаполисах, и в малых населенных пунктах», — сказал Андрей Воробьев.