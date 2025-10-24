В Солнечногорске открыли реконструированный стадион «Авангард»

Спортивный объект, расположенный на базе Спортивной школы № 1 в Солнечногорске, был модернизирован по наказам избирателей в рамках Народной программы «Единой России», передает пресс-служба администрации муниципалитета.

«Стадион „Авангард“ после реконструкции — это многофункциональный спортивный комплекс площадью около 14 тысяч кв. м., где для жителей будут доступны современное футбольное поле для тренировок и соревнований, площадки для мини-футбола и воркаута, зона для сдачи норм ГТО», — сообщила председатель местного Совета депутатов, член «Единой России» Марина Веремеенко.

В ходе реконструкции на футбольном поле смонтировали специальное покрытие. Также на стадионе обновили беговые дорожки, установили новоеосвещение, современную систему видеонаблюдения. Обновленные трибуны теперь смогут вместить большее количество болельщиков — до 830 человек.

Из областного и муниципального бюджетов на реконструкцию «Авангарда»выделили в общей сложности более 125 миллионов рублей.

Как отметила Марина Веремеенко, в округе ведется планомерная работа по модернизации спортивной инфраструктуры.

Она напомнила, что по Народной программе «Единой России» в 2023 году полностью реконструировали стадион в микрорайоне Тимоново. А в 2024 году был открыт физкультурно-оздоровительный комплекс в микрорайоне Миронцево.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность реализации программы «50 доступных ФОКов» и напомнил о том, чтобы все введенные в эксплуатацию спортивные объекты работали эффективно.

«(Программа — ред.) „50 умных ФОКов“. Один из национальных приоритетов — это доступность массового спорта. Мы проводим заметные мероприятия в этом направлении. Центральные стадионы и подогрев полей, наши ФОКи (физкультурно-оздоровительные комплексы — ред.), бассейны мы дальше будем строить. Такой запрос есть, и это очевидно», — сказал Воробьев.