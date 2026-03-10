В Солнечногорске легенды хоккея обыграли любителей 6:3

Хоккейный матч с участием олимпийских чемпионов прошел 7 марта на центральном катке в Солнечногорске. Команда «Легенды хоккея» победила сборную любителей со счетом 6:3, встреча открыла весеннюю серию пятого сезона проекта «Выходи во двор», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

На лед вышли прославленные хоккеисты СССР и России: Валерий Каменский, Алексей Касатонов, Вячеслав Булаев, Виталий Прохоров, Евгений Артюхин и Сергей Коньков. Тренирует команду двукратный олимпийский чемпион, семикратный чемпион мира Александр Якушев. С трибун за игрой наблюдал двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов, который много лет живет в Солнечногорске. Специальными гостями стали актер Роман Толкарев и актриса Валерия Кожевникова.

К матчу присоединился глава городского округа Константин Михальков. Он также поддержал участников мастер-класса, который для юных спортсменов провел Сергей Коньков.

«Когда мне сказали, что за пять лет существования проекта ни один глава не выходил на лед в таком формате, я понял: надо выходить. Важно, чтобы ребята видели — взрослые не только говорят о спорте, они живут им. Личный пример — лучшая мотивация», — сказал Константин Михальков.

Во время мастер-класса юные хоккеисты отработали катание с шайбой и без нее, а также точность бросков. Затем состоялась «Супер игра» в формате один против всех. В завершение детям вручили шайбы с автографами спортсменов.

«Такие матчи мотивируют детей заниматься спортом и вести здоровый образ жизни. Мне нравится работать с молодежью, это напоминает о собственном детстве», — отметил Сергей Коньков.

По данным министерства физической культуры и спорта Московской области, с 2022 года «Легенды хоккея» провели около 40 матчей с любительскими командами региона в рамках проекта «Выходи во двор», который реализуется по инициативе губернатора Андрея Воробьева.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.