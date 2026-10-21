В Солнечногорске юному хоккеисту вручили снаряжение от главы города
Фото - © Администрация городского округа Солнечногорск
Защитник юношеской хоккейной команды Арсений Николаев 20 октября получил снаряжение от имени главы Солнечногорска Константина Михалькова, сообщает пресс-служба администрации горокруга.
Арсению Николаеву вручили хоккейное снаряжение, в том числе шлем, который он сразу примерил. Подарок от имени главы Солнечногорска Константина Михалькова стал исполнением мечты юноши и благодарностью за его общественную работу.
Арсений занимается хоккеем 12 лет. Он начинал в родном городе Печоре Республики Коми. Спорт дает ему драйв и яркие эмоции от побед. Тренировки и соревнования юноша совмещает с общественной деятельностью: с 2025 года он состоит в местном отделении «Молодой Гвардии Единой России», где занимает пост заместителя руководителя.
«Мой коллектив прислушивается ко мне, с ним приятно иметь дело», — поделился Арсений Николаев.
Константин Михальков рассказал, что узнал об Арсении на встрече с молодежью. Коллеги активиста отметили его помощь в проведении большинства мероприятий округа, любовь к хоккею, участие в дворовых турнирах и мечту о профессиональной форме.
«В тот день я решил, что хочу поучаствовать в исполнении этого заветного желания, прежде всего как хоккеист хоккеисту», — сказал Константин Михальков.
Арсений также участвует в социально значимых акциях и объединяет добровольцев для мероприятий.
Каналы в МАХ: «Солнечногорск. Главное»; Константин Михальков.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.
«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.