В сквере 200-летия Подольска начали проводить бесплатные занятия по воркауту

В сквере 200-летия Подольска по воскресеньям опытные тренеры по воркауту начали проводить бесплатные занятия, на которые могут прийти все желающие, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Федеральный оздоровительный проект «Прорыв к здоровью» проходит в сквере 200-летия города Подольска.

«Цель данной программы — это привлечение людей, молодежи к занятию спортом, в частности, к доступному воркауту», — сказал главный тренер по воркауту Кирилл Мезин.

Тренировки проходят каждое воскресенье с 11:00. Любой желающий может прийти в сквер и под руководством опытного тренера приобщиться к воркауту.

Занятия включают разминку, общую физическую подготовку и игровые упражнения. Тренер делает акцент на безопасность здоровья участников.

Ранее в парке имени Виктора Талалихина стартовал федеральный проект «Прорыв к здоровью». Тренировки проходят каждую субботу с 11:00. Они открыты для детей от 5 лет и взрослых без предварительной записи. Занятия также проводятся на новой площадке в конце парка.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в каждом городе Подмосковья отмечается огромная востребованность спортивных объектов.

«Поэтому мы стараемся активно развивать инфраструктуру. Это и лыжи, и спортивные объекты, бассейны», — сказал Воробьев.