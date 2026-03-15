В СК «Подолье» определили лучших юных легкоатлетов

14 марта в спортивном комплексе «Подолье» состоялось личное первенство по легкой атлетике среди юношей и девушек. Соревнования, приуроченные к Дню воссоединения Крыма с Россией, собрали более 50 участников, сообщила пресс-служба администрации городского округа Подольск.

На беговые дорожки и в сектор для прыжков вышли воспитанники отделения легкой атлетики спорткомплекса и спортивной школы 2011–2016 годов рождения. Программа соревнований включала бег на 50 и 60 метров, бег с барьерами и прыжки в длину с барьерами.

Среди участников выделялась спортивная семья Макаровых. Мария и Дарья занимаются легкой атлетикой с рождения. Их мама — тренер, папа — двукратный бронзовый призер Олимпийских игр, бабушка и дедушка также были легкоатлетами. Девочки уже имеют серьезные достижения: выступали на соревнованиях Центрального федерального округа и на турнирах в Москве.

«Я занимаюсь спортом восемь лет, с пеленок выросла на стадионе. Сегодня мой рекорд по прыжкам в длину — четыре метра», — поделилась Мария.

Подобные старты проходят в спорткомплексе ежегодно. Для младших возрастов это возможность отобраться на следующие этапы соревнований.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.