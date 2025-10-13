В Ступине завершился чемпионат России по пилотажу на планерах — 2025

12 октября, в воскресенье, на аэродроме Малино в городском округе Ступино завершился Чемпионат России по высшему пилотажу на планерах, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

После нескольких дней ожидания благоприятной погоды спортсмены из Воронежской, Московской областей и Москвы смогли подняться в небо и выполнить по две программы соревнований.

«Участники показали высокий уровень мастерства, точность, красивый и чистый пилотаж. Среди них — как „классические“ планеристы, так и спортсмены, пришедшие из самолетного спорта и открывшие для себя особую эстетику безмоторных полетов», — отметили организаторы соревнований.

В судейскую коллегию Чемпионата вошли главный судья — Владимир Котельников, судья Всероссийской категории, Александр Лукьянов, судья Международной категории, Николай Никитюк, судья I категории, заслуженный тренер России судья на борту в планере MDM-1 FOX — Владимир Ильинский, МСМК, абсолютный чемпион мира по пилотажу на планерах в классе Unlimited.

⁣Судьи на своих позициях оценивали выступления участников, внимательно следя за точностью фигур и чистотой выполнения каждой программы.

⁣По итогам Чемпионата России 2025 года первое место завоевал Сергей Серов, спортсмен из Воронежской области, Павел Шляхов (Московская область) — на втором месте, Сергей Курохтин, также представитель Московской области — на третьем.

⁣Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.