В Шатуре прошло открытое первенство по гребле на байдарках и каноэ

Открытое первенство по гребле на байдарках и каноэ «Олимпийские надежды» прошло в Шатуре, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Такое мероприятие у нас проходит первый раз за 20 лет. Я думаю, мы продолжим традиции и будем почаще вас встречать на нашей земле. Вам, спортсмены, удачи», — обратился к участникам соревнований директор МАУ ДО «Спортивная школа Шатура» Константин Петров.

На водной глади озера кипели страсти за медали. Дистанции было две.

«Дистанция у нас 200 метров. Она для некоторых участников, в частности для каноэ-одиночки, является олимпийской. Для многих это хороший проверочный старт. 200 метров плюс еще 4 тысячи метров», — рассказал преподаватель — тренер по гребному спорту Самат Таканаев.

Егор Ермачков греблей занимается уже 7 лет. В копилке достижений — призовые места на первенстве России.

«Первые серьезные успехи появились в 2023 году, тогда я в одиночке на Первенстве России показал себя хорошо и в четверке в экипажной лодке. Сегодня, конечно, нужно победить», — рассказал участник открытого первенства по гребле на байдарках и каноэ «Олимпийские надежды» Егор Ермачков.

И он это сделал. Егор финишировал первым. Победителей определяли в трех возрастных группах. Всего было разыграно 26 комплектов наград.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.