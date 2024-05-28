Экзамены по Олимпийскому виду каратэ WKF прошли в Шатуре

В Шатуре, в спортивном клубе «Южный» по каратэ WKF состоялись квалификационные экзамены на пояса «КЮ» и повышения уровня мастерства.

Принимал экзамены заслуженный тренер России Олег Ганин. Юные спортсмены на татами демонстрировали выносливость, растяжку и правильность выполнения удара и защиты, после чего результат вносился в аттестационную карточку экзаменуемого.

«У меня сегодня дети сдают экзамены на повышение уровня мастерства. Старшая дочь, которая занимается 5 лет, сдает на синий пояс. Младший сын занимается 3 года и сдает на третью желтую полоску, что соответствует 8 „КЮ“, по достижении 7 „КЮ“ ему вручат желтый пояс», — рассказал один из присутствовавших родителей.

Родители, друзья и родственники активно поддерживали выступающих аплодисментами. Дождь, начавшийся на улице, заставил перенести демонстративные выступления в стены спортивного клуба.

«Этот важный этап в спортивной карьере спортсменов требует от них максимальной сосредоточенности и демонстрации того, чему их учили в этом году. На татами собрались ученики спортивного клуба, чтобы показать свои навыки и технику, а также физическую подготовку и дисциплину. Эти экзамены стали проверкой для каждого участника и позволят им перейти на новый уровень в своей спортивной карьере», — рассказал тренер спортивного клуба «Южный» Сергей Тетюшкин.

В завершении ученики, сдававшие на оранжевый пояс и выше, получили наставления от Олега Ганина и продемонстрировали правильность и быстроту удара, ломая доски.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых.

«Подмосковье — регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», — добавил глава области.