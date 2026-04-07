В Шатуре прошел региональный этап школьной лиги по шахматам

Региональный этап единой школьной лиги по шахматам состоялся 5 апреля в спортивно-культурном центре «Рошаль» в Шатуре. В турнире четвертого дивизиона приняли участие 14 команд из Восточного Подмосковья, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В соревнованиях выступили более 90 школьников — победителей муниципальных этапов. Шатуру на региональном уровне представила команда Шатурского лицея. Участники готовились к турниру заранее: занимались на школьных уроках и дополнительно тренировались после занятий.

«Единая школьная лига для нас — это не просто школьные соревнования. Это яркое событие в жизни округа и Московской области. Желаю каждому продемонстрировать мастерство, показать достойную игру и найти новых друзей», — отметила заместитель главы администрации м.о. Шатура Мария Четверткова.

Турнир прошел по швейцарской системе в семь туров с контролем времени по десять минут на партию. Такой формат требовал от игроков не только теоретических знаний, но и умения быстро принимать решения. С первых партий развернулась напряженная борьба.

«Мы хотим победить, как и все. Слабых соперников нет, и недооценивать нельзя никого», — рассказал ученик лицея Реутова Александр Горелов.

За ходом партий следили судьи, участники и болельщики. В зале организовали прямую трансляцию, которую можно было посмотреть в официальной группе Единой школьной лиги в социальных сетях.

Победителем стала команда Раменского. Она представит дивизион в суперфинале Единой школьной лиги в конце апреля, где определится сильнейшая школьная команда Подмосковья.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что необходимо больше вовлекать школьников Московской области в участие в муниципальных, региональных и Всероссийских олимпиадах. Он отметил важность того, чтобы не потерять темп в данной образовательной области.

«Нужно больше вовлекать ребят, чтобы они делали это не из-под палки, а по собственному желанию», — уточнил Воробьев.