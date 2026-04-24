В Шатуре прошел областной фестиваль скандинавской ходьбы

Областной фестиваль скандинавской ходьбы прошел 24 апреля в муниципальном округе Шатура. В парке «Крестов Брод» собрались более ста участников клубов «Активное долголетие» из Балашихи, Серпухова, Егорьевска и Озер, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Фестиваль открыла заместитель главы округа Мария Четверткова.

«Желаю всем участникам провести этот день ярко и с хорошим настроением, пройти дистанцию легко и получить удовольствие от прогулки по живописному парку „Крестов Брод“», — отметила Мария Четверткова.

Старт от площади спортивно-культурного центра «Рошаль» дала мастер спорта международного класса, чемпионка мира и России по лыжным гонкам и биатлону Нина Рысина. Перед выходом на маршрут она провела общую разминку. Несмотря на прохладную и пасмурную погоду, участники преодолели трехкилометровую дистанцию по дорожкам парка.

После спортивной части для гостей организовали мастер-классы по йоге, зумбе, степ-аэробике, суставной и дыхательной гимнастике, занятия на фитболах, бокс, «зарядку для ума» и полушарное рисование. Завершился фестиваль концертом в доме культуры имени Косякова с участием коллективов рошальского и мишеронского ДК.

«Очень душевное получилось мероприятие. Для меня и для всех, кто приехал со мной, это прежде всего общение и новые знакомства», — поделилась участница из Балашихи Нина Шевченко.

Все команды получили дипломы. Отдельно наградили самых старших участников — Раису Фролову из Серпухова, которой скоро исполнится 86 лет, и 79-летнего Ивана Бессонова из Рошаля.

«Хожу всегда, в любую погоду — два круга по два километра. Еще занимаюсь дыхательной гимнастикой. Сегодня дистанция была легкой, мы бы еще прошли», — рассказала Раиса Фролова.

В округе работают пять клубов «Активное долголетие» — в Шатуре, Рошале, селе Пышлицы, поселках ЦУС «Мир» и Радовицком. Среди новых направлений — бокс, аэройога и йога на сапах.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность обустройства парков и организации там мероприятий.

«Считаю эту работу важной, как и наполнение парков всем, что радует человека, что позволяет ему проводить там больше времени. <…>. Все это — важная работа, и я благодарен, что такую работу успешно проводят наши коллеги, но всегда есть, к чему стремиться», — сказал Воробьев.