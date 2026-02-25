В Шатуре прошел хоккейный турнир ко Дню защитника Отечества

Хоккейный турнир среди любительских команд прошел 23 февраля в Шатуре и был приурочен ко Дню защитника Отечества. На лед вышли четыре команды из Шатуры, Рошаля и Шатурторфа, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

За победу боролись «Химик» из Рошаля, «Вымпел» и «Рыси» из Шатуры, а также «Ястребы» из Шатурторфа. Турнир прошел на призы партии «Единая Россия».

Участников поприветствовали замглавы округа Мария Четверткова, председатель совета депутатов Дмитрий Янин и исполнительный секретарь местного отделения партии Ольга Бурмистрова. Они пожелали спортсменам честной и зрелищной борьбы.

По итогам трех игр золото завоевал рошальский «Химик».

«В прошлом году нам немного не повезло, но в этом мы поставили цель и добились ее. Было тяжело, но побеждать — это лучшее чувство. Мы первые!» — поделился эмоциями капитан команды Антон Никонов.

Команда «Вымпел» стала полуфиналистом турнира. Все участники получили благодарственные письма от главы округа и памятные подарки.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.