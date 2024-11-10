В Шатуре открыли скейт-площадку

сегодня в 06:32

В парке им. Гагарина в Шатуре открыли долгожданную скейт-площадку. И даже погода, хоть и ветреная, но солнечная, позволила нашим юным скейтерам сразу опробовать новый спортивный объект, сообщили в пресс-службе администрации городского округа Шатура.

На открытие пригласили команду «Rampstroy house». Ребята катаются профессионально, и сегодня показали класс. Но и шатурские ребята и девчонки продемонстрировали трюки ничуть не хуже гостей.

Скейт-площадку построили при поддержке губернатора Подмосковья Андрея Воробьёва. Бетонная конструкция площадью 800 кв.метров подходит и для профессиональных, и для начинающих райдеров.

— Уверен, и наши планы в течение трёх лет благоустроить парк также получат одобрение губернатора и правительства области, — прокомментировал глава г. о. Шатура Николай Прилуцкий.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в каждом городе Подмосковья отмечается огромная востребованность спортивных объектов.

«Поэтому мы стараемся активно развивать инфраструктуру. Это и лыжи, и спортивные объекты, бассейны», — сказал Воробьев.