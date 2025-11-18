В Шаховской определили сильнейших юных волейболистов

сегодня в 20:57

Во вторник в округе Шаховская состоялись первые и долгожданные матчи по волейболу среди юношей в рамках проекта губернатора Московской области «Единая Школьная лига». Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Уже с первых минут игры спортзал наполнился азартом и энергией, ребята демонстрировали отличную физическую подготовку, стремление к победе и настоящий командный дух. Волейболисты активно атаковали, защищались и поддерживали друг друга, показывая высокий уровень мастерства.

По итогам напряженных матчей распределение мест выглядит следующим образом:

Первое место заняла команда Шаховской средней общеобразовательной школы № 1. Их игра была слаженной и заслуживала высшей ступени пьедестала.

Второе место получила команда Шаховской гимназии, участники которой также боролись до конца и показали достойный результат.

Третье место досталось команде Серединской средней общеобразовательной школы, которая проявила характер и упорство, завладев бронзовыми медалями.

Отдельно стоит отметить болельщиков, которые оказали огромную поддержку своим командам. Кричалки, плакаты, творческие выступления и позитивная атмосфера сделали соревнования незабываемыми.

Первый этап турнира прошел успешно, подарив зрителям массу положительных эмоций и заряд энергии. Участники же получили ценный опыт и уверенность в собственных силах.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.