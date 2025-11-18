В Шаховской определили сильнейших юных волейболистов
Фото - © Администрация муниципального округа Шаховская
Во вторник в округе Шаховская состоялись первые и долгожданные матчи по волейболу среди юношей в рамках проекта губернатора Московской области «Единая Школьная лига». Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.
Уже с первых минут игры спортзал наполнился азартом и энергией, ребята демонстрировали отличную физическую подготовку, стремление к победе и настоящий командный дух. Волейболисты активно атаковали, защищались и поддерживали друг друга, показывая высокий уровень мастерства.
По итогам напряженных матчей распределение мест выглядит следующим образом:
- Первое место заняла команда Шаховской средней общеобразовательной школы № 1. Их игра была слаженной и заслуживала высшей ступени пьедестала.
- Второе место получила команда Шаховской гимназии, участники которой также боролись до конца и показали достойный результат.
- Третье место досталось команде Серединской средней общеобразовательной школы, которая проявила характер и упорство, завладев бронзовыми медалями.
Отдельно стоит отметить болельщиков, которые оказали огромную поддержку своим командам. Кричалки, плакаты, творческие выступления и позитивная атмосфера сделали соревнования незабываемыми.
Первый этап турнира прошел успешно, подарив зрителям массу положительных эмоций и заряд энергии. Участники же получили ценный опыт и уверенность в собственных силах.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.
«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.