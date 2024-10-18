В Серпуховском округе ремонтируют Центр физкультуры

В селе Липицы Серпуховского округа ремонтируют Межпоселенческий центр физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы «Надежда», сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Центр пользуется большой популярностью среди жителей села и близлежащих деревень. Здесь работают секции для детей и тренажерный зал для взрослых.

Сейчас здесь снесли все перегородки. Помещение будет состоять из трёх больших залов. Подрядная организация уже провела работы по выравниванию пола, монтажу электропроводки, приступила к оштукатуриванию стен и подготовке их к покраске.

Планируется, что уже в ноябре обновлённый центр откроет свои двери для любителей спорта.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.