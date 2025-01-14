В Серпухове встретят шестую годовщину субботних стартов «5 верст»

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Движение любителей бега «Пять верст» в Серпухове отметит шестилетие, сообщили в пресс-службе округа.

18 января в 8:45 на стадионе «Спартак» в Серпухове пройдет мероприятие для сторонников активного отдыха.

На финише участников пробежки ждёт ароматный чай из русского самовара на дровах с тортом. Пройдет разминка с Романом и Олесей Надысевыми.

За время существования бегового сообщества произошло множество значимых событий. Одним из них стала дружба с Сергеем Ситниковым, лидером движения «Здоровое Отечество», который станет гостем мероприятия в эту субботу.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как „Выходи во двор“, дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.