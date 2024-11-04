В Серпухове стартовал чемпионат России по боксу среди женщин

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Чемпионат России по боксу среди женщин проводят в Подмосковье

Чемпионат по боксу среди женщин стартовал в подмосковном Серпухове, сообщили в прпесс-службе округа.

185 спортсменок из 50 регионов России встретятся на арене Дворца спорта «Надежда». Это рекордное количество участников.

Чемпионат России — это отборочный тур в национальную команду по боксу. В 2025 году те спортсменки, которые покажут лучшие результаты, представят нашу страну на Чемпионате мира в Сербии.

«Благодарю Президента Международной ассоциации бокса, Почетного гражданина города Умара Кремлева, генерального секретаря Федерации бокса России Татьяну Кириенко, Общероссийское общественное движение „Здоровое Отечество“ за то, что серпуховская земля вновь стала точкой притяжения для лучших боксеров нашей страны, — сказал глава Серпухова Сергей Никитенко на церемонии открытия соревнований.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.