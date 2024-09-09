В Серпухове состоится благотворительный забег 14 сентября

сегодня в 17:15

Забег направлен на поддержку участников СВО, патриотическое воспитание граждан, популяризацию здорового образа жизни и развитие спорта. Это уникальное событие, где каждый сможет проявить силу, выносливость и командный дух. К участию допускаются лица в возрасте от 18 до 55 лет.

Дистанция забега составит 5 км. Участники преодолеют 14 препятствий в формате командного забега (5 человек в команде, обязательно участие хотя бы одной девушки).

Начало забега запланировано 14 сентября в 10:00 на территории СК «Красные Крылья», в деревне Васильевское.

Участникам необходимо получить стартовые номера с 08:30 до 10:00, а затем обязательно пройти инструктаж.

Для регистрации на забег нужно пройти регистрацию по ссылке.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых.

«Подмосковье — регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», — добавил глава области.