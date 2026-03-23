В Серпухове провели всероссийский чемпионат по самбо среди женщин

21 марта в физкультурно-оздоровительном комплексе «Русский медведь» в Серпухове завершился Чемпионат России по боевому самбо среди женщин. Более 70 участниц из 10 федеральных округов соревновались в 7 весовых категорий, сообщила пресс-служба администрации городского округа Серпухов.

Самбо — это система воспитания характера, где переплетаются техника, сила духа и воля к победе. Каждый бой — сплав подготовки, мгновенных решений и умения держать удар. Зрелище, от которого невозможно оторваться.

Эти старты — отборочный этап в сборную. Победительницы поедут на чемпионат мира, серебряные призеры —на кубок мира. За спинами спортсменок — целые регионы и тренеры, которые в них верят.

Вручили награды лучшим самбисткам вместе с представителями «Альфа-Банка» и Единой России. Важно, что крупные партнеры поддерживают спорт и видят в Серпухове площадку, достойную федеральных стартов.

Организаторами мероприятия выступили Министерство спорта Российской Федерации, Всероссийская федерация самбо. В Серпухове продолжат создавать условия, чтобы у молодого поколения было на кого равняться и куда расти.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.