В Серпухове прошло открытое Первенство по панкратиону

Во Дворце спорта «Надежда» прошло открытое Первенство Городского округа Серпухов по панкратиону. Участниками соревнований стали более 250 спортсменов из различных регионов страны, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Городской округ представила сборная Серпухова — ребята из спортивной школы «Зубрёнок», команда «Южный форпост», клуб Владимира Храброго, клуб «Единство».

Серпуховская команда — 7-ми кратный Чемпион Московской области, составляет основу сборной региона, показывает отличный результат на всероссийском уровне.

Федерация Панкратиона городского окурга Серпухов совместно с Управлением спорта Администрации округа проводит ежегодно четыре турнира на территории нашего округа. Мероприятие, начинавшееся несколько лет назад как городское, сейчас выросло до всероссийского уровня как по географии, так и по степени подготовки участников. Этот вид спорта набирает популярность не только у мальчишек, но и у девочек. Впервые в этом году их число превысило 30 человек.

В финальных поединках сошлись сильнейшие спортсмены, и призерами турнира стали более 30 молодых участников серпуховской соборной. Помимо медалей и грамот для призеров были подготовлены призы от серпуховских организаций — Приокско-Террасного заповедника, аквапарка, спортивных центров.

Впереди у ребят новые высоты. В декабре во Дворце спорта «Надежда» пройдет Чемпионат и первенство Московской области, где будут отобраны спортсмены для участия в соревнованиях Центрального федерального округа.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых.

«Подмосковье — регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», — добавил глава области.