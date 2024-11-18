В Серпухове прошли соревнования по ночному ориентированию среди школьников

В Серпухове в городском бору прошли соревнования по ночному ориентированию «Остров сокровищ». В этом году они одни из самых масштабных: в числе участников более 160 человек в 78 командах. Одними из организаторов мероприятия является туристский клуб «Путник», передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Соревнования полностью безопасны для всех участников. Дистанция проверена, контроль осуществляют судьи-посредники, которые также имеют право на месте решить спорные моменты. Игра познавательная и помогает ребятам получить полезные навыки, развить способность быстро и точно ориентироваться на незнакомой местности в самых сложных условиях, преодолевать препятствия, работать в команде.

Но самое важное — ориентирование тот спорт, который учит самостоятельности. По итогам были определены победители в каждой из возрастных категорий. Первые места у Дашковской, Липицкой и Эффективной школ. Достойно также показали себя ребята из школ № 3,18 и Школы современного образования.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.