В Серпухове прошли соревнования по мотокроссу и кантри-кроссу

В Серпухове состоялись традиционные соревнования по мотокроссу и кантри-кроссу на Кубок «Красные Крылья». Турнир проходит уже более 15 лет и в этом году посвящен 80-летию Великой Победы, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Масштаб мероприятия в «Красных Крыльях» поражает: почти 200 участников со всей страны, отлично подготовленная трасса протяженностью несколько километров, профессиональное судейство и удобные обзорные зоны для болельщиков.

Организатор турнира — спортивная школа «Зубренок» под руководством Евгения Серякова при поддержке министерства спорта Московской области.

«Мощный мотоцикл с ревущим мотором — мечта каждого мальчишки. Помню, как сам в юности впервые сел на «Урал», этот драйв и адреналин от управления мощной техникой до сих пор в памяти. Сегодня на мототрассе в Васильевском вновь ощутил те же эмоции: энергия и спортивный азарт у гонщиков зашкаливали, заражая всех вокруг.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что в Подмосковье будут наполнять мероприятиями спортивный календарь, крупные мероприятия проводят известные спортсмены. Губернатор также поблагодарил депутата, хоккеиста Вячеслава Фетисова, хоккеиста Александра Овечкина, футболиста Игоря Акинфеева за спортивные проекты, которые проводятся в регионе.

«Вы делаете очень важное дело. Огромное количество ребят общаются, задают вопросы, получают ответы, и согласитесь, это вдохновляет, это позволяет человеку стремиться к чему-то высокому. Одно дело — мечтать, а другое — говорить с тем, кто добился успеха и умеет побеждать», — сказал глава региона.