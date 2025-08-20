В Серпухове прошел тур чемпионата по футболу

18 августа на стадионе «Спартак» состоялся очередной тур чемпионата Московской области по футболу, в котором команда СШ «Зубренок» из Серпухова встретилась с командой «Сокол» из городского округа Ступино. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Игра завершилась уверенной победой «Зубренка» со счетом 9:1. В составе победителей отличился лучший игрок матча Демид Куприков. В другом матче с аналогичным успехом завершилась встреча команды 2015 года рождения, которая выиграла со счетом 10:1. Лучшие игроки — Ниезов Ильяз и Васильченко Валера.

Общее количество футболистов составляет 40 человек. Тренерско-преподавательский состав представлен Андреем Кручиным, Николаем Кузовкиным и Сергеем Пугиным, которые продолжают успешно работать с молодой командой, добиваясь высоких результатов в областных соревнованиях.

Подобные достижения подтверждают высокий уровень подготовки команды и потенциал ее игроков для дальнейших спортивных свершений.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются с зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.