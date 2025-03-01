В Серпухове прошел традиционный «Марафон зарядок»

Весна в Серпухове началась с зарядов бодрости и энергии, а также с зажигательной зумбы. В первый день весны на площадке Дворца Спорта «Олимп» прошел уже традиционный «Марафон зарядок», который собрал множество участников, стремящихся зарядиться позитивом и активностью, сообщила пресс-служба администрации городского округа Серпухов.

Тренер групповых программ Светлана Карпова провела энергичную тренировку, в ходе которой участники не только размялись, но и получили массу положительных эмоций.

«Участники смогли зарядиться энергией спорта и в полной мере почувствовать приближение теплых дней», — отметил руководитель патриотических проектов всероссийского общественного движения «Здоровое Отечество» Сергей Ситников.

Сергей Ситников подчеркнул важность таких мероприятий для формирования здорового образа жизни и активного отдыха среди жителей города. Он добавил, что подобные зарядки помогают не только улучшить физическую форму, но и сплачивают людей, создавая атмосферу единства и поддержки.

Следующий «Марафон зарядок» запланирован на 8 марта, приуроченный к Международному женскому дню. В этот праздничный день зарядку проведет сам Чемпион мира по боксу Федор Чудинов, что, безусловно, привлечет еще больше участников.

Все желающие смогут присоединиться к этому уникальному мероприятию! Тренировка пройдет 8 марта в 10:00 у Дворца спорта «Олимп» в Серпухове. Организаторы приглашают всех, кто хочет провести время активно и весело, а также зарядиться положительной энергией на весь день. Весна в Серпухове обещает быть яркой и насыщенной спортивными событиями!

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.