В Серпухове прошел боксерский турнир «Ночь чемпионов IBA»

В городском округе Серпухов более 10 тыс. зрителей посетили уникальные соревнования по боксу «Ночь чемпионов IBA», сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

​Турнир состоялся на специально построенной арене «Колизее IBA» на пляже на смотровой. В нем приняли участие обладатели чемпионских поясов WBA и IBA, чемпионы мира и Европы, победители и призеры Олимпийских и Европейских игр.

В главном поединке вечера титул чемпиона WBA завоевал Муслим Гаджимагомедов, одолев техническим нокаутом представителя Китая Чжана Чжаосиня. В со-главном событии турнира Альберт Батыргазиев отправил в нокаут ирландца Джоно Кэрролла и удостоился временного пояса WBA.

​Подмосковный боксер Дмитрий Двали провел поединок с Шахобиддином Зоировым из Узбекистана. Исход встречи решили судьи, зафиксировав ничью.

​«Шахобиддин Зоиров это легенда олимпийского бокса. Я рад, что мне удалось с ним побоксировать. Пользуясь случаем, хочу также выразить свои соболезнования в связи с тем, что великий тренер, легенда олимпийского бокса Сергей Юрьевич Смирнов покинул нас. Для меня это великий человек», — поделился эмоциями сразу после боя Дмитрий Двали.

​Еще один спортсмен из Подмосковья Василий Егоров успешно дебютировал на профессиональном ринге, взяв верх над филиппинцем Хосе Эспинасой единогласным решением судей.

​В качестве почетных гостей мероприятие посетили: Рой Джонс, Петр Ян, Никита Нагорный, Светлана Ромашина, Дмитрий Тарасов, Нурлан Сабуров, Niletto, Ershov, Bittuev, Умар Кремлев и многие другие.

​Турнир состоялся в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Как ранее отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям, на территории Московской области продолжится работа по ремонту спортивных стадионов, на это есть запрос.

«Мы продолжим дальше ремонтировать наши стадионы. Этот запрос есть везде, где стадион устарел и требует особого внимания», — уточнил губернатор.