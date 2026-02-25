В Серпухове прошел «Кубок Героев»

сегодня в 18:40

Во Дворце спорта «Импульс» 22 февраля собрались более 200 участников — это те, кто сегодня делает спорт сильнее.

Шлава городского округа Серпухов Алексей Шимко поприветствовал участников соревнования вместе с депутатом окружного Совета Федором Чудиновым, депутатом Дмитрием Наумовым, заместителем директора по инновационным видам спорта Федерального центра подготовки спортивного резерва, кавалером Ордена мужества Игорем Старовойтом, генерал-майором Андреем Морозовым, президентом Федерации муай-тай муниципалитета Дильшодом Мирзаевым.

Передали Благодарственные письма от Председателя Московской областной Думы Игоря Брынцалова тем, кто помогает развитию спорта в нашем округе.

Соревнования традиционно проводятся вместе со спортивной школой «Зубренок».

Бойцам на ринге — четких поединков и уверенных побед.

Как ранее отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям, на территории Московской области продолжится работа по ремонту спортивных стадионов, на это есть запрос.

«Мы продолжим дальше ремонтировать наши стадионы. Этот запрос есть везде, где стадион устарел и требует особого внимания», — уточнил губернатор.