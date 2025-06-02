В Серпухове прошел фестиваль «Единоборства объединяют»

В Серпухове провели фестиваль «Единоборства объединяют». Площадкой проведения впервые стал парк им. Олега Степанова. Организаторы: спортивные школы «Русский медведь», «Ока», «Зубренок», «Протвино», Дворец спорта «Надежда», федерации единоборств округа, волонтерские объединения. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Фестиваль посвящен различным видам боевых искусств: самбо, тхэквондо, дзюдо, муайтай, каратэ, панкратион. Каждое из этих направлений воспитывает силу духа, физическую выносливость и дисциплину.

Началось мероприятие с зажигательной «Разминки чемпионов» для всех желающих. Гости и спортсмены зарядились энергией и хорошим настроением.

Воспитанники секций продемонстрировали свое мастерство на соревнованиях по различным видам спорта, мастер-классах и открытых тренировках. Поддержать их пришли Председатель окружного Совета депутатов Михаил Шульга, депутат Совета Александр Булатов, тренеры и родители.

Также были организованы фан-встреча с именитыми чемпионами и спортивные локации.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.