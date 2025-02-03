В Серпухове открыли еще два катка

На выходных на Рыночном проезде в Протвино и в парке «Зелёная зона» в Пущино Серпуховского округа открыли катки, сообщили в пресс-службе муниципалитета.

К открытию для жителей состоялся спортивный праздник «День здоровья». Анимация, ростовые куклы, спортивные конкурсы, горячий чай, угощения и подарки — интересный и полезный досуг организовали для каждого участника праздника. Для детей были подготовлены сладкие подарки за участие в турнирах по аэрохоккею, кёрлингу и других играх.

Прийти покататься можно ежедневно: по будням с 15:00 до 22:00 в выходные и праздничные дни с 10:00 до 22:00. Ледовые площадки оборудованы пунктом проката, раздевалками, камерами хранения и ассистентами в виде пингвинов для ребят, которые ещё не могут держаться на коньках.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что посещаемость подмосковных парков кардинально выросла.

«Мы радикально увеличили посещение парков, и сейчас на первый план выходит тема поддержки качественного состояния и их календаря: летом это одни мероприятия, а зимой парки также должны работать», — сказал Воробьев.