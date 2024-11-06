В Серпухове идет Чемпионат России по боксу среди женщин
Фото - © Пресс-служба Г.о. Серпухов
XXV-й Чемпионат России по боксу среди женщин проходит в городском округе Серпухов. 185 спортсменок, представляющих 50 регионов страны, сообщила пресс-служба администрации городского округа.
8 и 9 ноября пройдут полуфинал и финал.
Соревнования проводятся в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография». Подмосковье представляют спортсменки из Серпухова, Чехова, Подольска, Королева, Клина, Дмитрова, Химок.
В полуфинале в весовой категории 50 кг выступит мастер спорта из Серпухова Дарья Калачева.
Чемпионат России является отборочным в основной и резервный составы национальной команды на 2025 год. В следующем году состоится Чемпионат мира в Белграде, и победительницы будут главными претендентками на то, чтобы представлять Россию в Сербии.
Вход свободный. Регистрация и дополнительная информация доступны на сайте.
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