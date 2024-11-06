В Серпухове идет Чемпионат России по боксу среди женщин

8 и 9 ноября пройдут полуфинал и финал.

Соревнования проводятся в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография». Подмосковье представляют спортсменки из Серпухова, Чехова, Подольска, Королева, Клина, Дмитрова, Химок.

В полуфинале в весовой категории 50 кг выступит мастер спорта из Серпухова Дарья Калачева.

Чемпионат России является отборочным в основной и резервный составы национальной команды на 2025 год. В следующем году состоится Чемпионат мира в Белграде, и победительницы будут главными претендентками на то, чтобы представлять Россию в Сербии.

Вход свободный. Регистрация и дополнительная информация доступны на сайте.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.