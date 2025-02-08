В Серпухове дали старт проекту «Марафон зарядок»

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«Марафон зарядок» проходит на площадках спортивных и культурных мероприятий, объединяя всех участников. А также в формате видео- и онлайн-тренировок, которые планируется транслировать в учебных заведениях по всей стране, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Ведущие зарядок – профессиональные спортсмены, заслуженные мастера спорта, олимпийские чемпионы и тренера разных профилей.

Проект проводит Общероссийское общественное движение «Здоровое Отечество».

Начиная с сегодняшнего дня, каждую субботу Олимпийские чемпионы, спортсмены мирового уровня и тренеры Серпухова будут знакомить жителей с различными видами спорта.

Проект направлен на популяризацию здорового образа жизни и физической активности.

8 февраля на базе СОК «Олимп» первую зарядку провели Чемпионы Мира по ММА, рекордсмены России, братья Евгений и Роман Грачевы. Спортсмены поделились с активными гражданами базовыми упражнениями на каждый день и бойцовскими приемами.

Серпухов стал спортивной точкой притяжения не только для наших жителей самого разного возраста, но и встретил спортивных гостей из других округов Подмосковья, Москвы, Калуги.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», - сказал он.