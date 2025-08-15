В Сергиевом Посаде впервые прошел областной турнир по ПОДА-керлингу

Чемпионат по керлингу на колясках, организованный спортивным комплексом «Луч», состоялся на ледовой арене имени Федорова в Сергиевом Посаде при поддержке проекта «Единая страна — доступная среда» партии «Единая Россия». Об этом сообщила пресс-служба подмосковного отделения Партии.

За кубок Московской области боролись 6 команд из Сергиева Посада, Королева и Дмитрова. Участников приветствовали российский керлингист, старший тренер сборной России по керлингу на колясках Антон Батугин, а также чемпион России и Европы по фехтованию на колясках Николай Лукьянов. Заслуженные спортсмены отметили, что среди участников есть и бойцы специальной военной операции, и пожелали командам уверенности и победы.

Сергиево-Посадский округ представляли две команды — «Луч-2» из Семейного центра имени Мещерякова и команда сергиевопосадских керлингистов «Луч». Турнир проходил в четыре этапа, в каждом матче — по шесть эндов.

«Сергиев Посад стал инициатором проведения этих соревнований, договаривались с Минспортом, огромное спасибо за то, что поддержали эту идею. Это интересный новый вид спорта для нас, который должен развиваться в Сергиевом Посаде», — отметила директор спорткомплекса «Луч» Мария Каменева.

По итогам напряженной борьбы победу одержала команда «Луч» из Сергиева Посада. Второе место заняли спортсмены из Дмитрова. Замыкает тройку финалистов команда участников специальной военной операции «Луч-2».

«Сергиев Посад готов стать традиционной площадкой для проведения соревнования, а также способствовать популяризации паралимпийских видов спорта в регионе», — сказала секретарь Сергиево-Посадского местного отделения партии «Единая Россия» Рита Тихомирова

Победителям и призерам Чемпионата по ПОДА-керлингу вручили призы, грамоты и медали Московской области и партии «Единая Россия».

«Меня воспитал спорт. Сейчас он помогает привести организм в норму. Здесь мне очень понравилось, буду рад, если пригласят еще», — отметил участник чемпионата, ветеран СВО АндрейТраньков.

ПОДА-керлинг (керлинг на колясках) — это адаптация керлинга для спортсменов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, в том числе атлетов, передвигающихся в коляске.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.