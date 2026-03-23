В Сергиевом Посаде провели Всероссийский турнир по самбо

В Сергиевом Посаде 21 марта 2026 года прошел традиционный Всероссийский турнир по самбо, собравший более 200 юных спортсменов из Москвы, Подмосковья и других регионов России. Соревнования организовали по инициативе сотрудников отряда ОМОН «Пересвет», сообщает пресс-служба Росгвардии Московской области.

В торжественной церемонии открытия приняли участие командир ОМОН «Пересвет» Главного управления Росгвардии по Московской области подполковник полиции Алексей Числов, командир ОМОН «Авангард» столичного главка Росгвардии генерал-майор полиции Илья Архипов, ветераны подразделения и представители муниципальной власти. На мероприятии присутствовали родные и близкие сотрудников, погибших при исполнении служебного долга.

Участники почтили минутой молчания память бойцов ОМОН, погибших 2 марта 2000 года в Чеченской Республике при выполнении служебно-боевых задач. Собравшиеся отдали дань уважения их мужеству и самоотверженности.

В ходе поединков спортсмены продемонстрировали высокий уровень подготовки, выдержку и волю к победе. По итогам турнира победители и призеры получили кубки, медали и грамоты.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил военнослужащих и сотрудников Главного управления Росгвардии по региону с 8-й годовщиной образования регионального главка ведомства.

«Защита государства и его граждан — это особое призвание, большая честь и высокая ответственность, с которой вы успешно справляетесь на протяжении многих лет. Сегодня подразделения, которые вошли в 2016 году в состав Главного управления, имеют весомые заслуги и богатый опыт», — сказал Воробьев.